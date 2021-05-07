Вихід країни з “червоного” рівня епідемічної небезпеки - це не скасування карантину.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Він закликав громадян з розумінням ставитися до виходу областей з “червоного” рівня епіднебезпеки. “Це не скасування карантину. Це скасування деяких жорстких карантинних обмежень", - уточнив головний санлікар.
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Так, у разі, якщо сьогодні Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про виведення Сумської області з “червоного” рівня епіднебезпеки, то відзавтра вся країна перебуватиме або у “жовтому”, або у “помаранчевому” рівні.
"На території “жовтого” та “помаранчевих” рівнів також діють карантинні обмеження, яких необхідно дотримуватися", - наголосив Ляшко.
Зокрема, перебування у громадських місцях та транспорті дозволене лише у масці.
Крім того, необхідно дотримуватися соціальної та фізичної дистанції, уникаючи масових скупчень та, за можливості, дотримуючись відстані від інших людей у 1,5 м.
Проведення масових заходів дозволяється лише за умови розміщення однієї людини на 4 кв. м, окрім спортзалів та фітнес-центрів, де дозволяється розміщення однієї людини на 10 кв. м. "Це пов'язано з тим, що у спортзалах та фітнес-центрах зазвичай форсоване дихання. Тому людина при фізичних навантаженнях видихає крапельки слизу, які можуть бути зі збудником інфекції, на більшу відстань ніж 1,5-2 м, тому відстань між тренажерними спорудами має бути набагато більша", - пояснив головний санлікар.
Також у "жовтому" рівні епіднебезпеки діє обмеження на перевезення пасажирів у межах кількості місць, передбачених для посадки, тобто перевезення людей стоячи заборонене.
Проведення дискотек, робота нічних клубів, святкування весіль, днів народження та інші бенкетів у закладах громадського харчування також заборонені у "жовтому" й "помаранчевому" рівнях, а заклади громадського харчування можуть працювати лише до 24:00, а до 7:00 їх робота заборонена.
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