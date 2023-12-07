Військові шантажували матір хлопця, аби вона здала позиції ЗСУ.

На Чернігівщині до 12 років увʼязнення засудили російського військового, який викрав підлітка під час окупації регіону. Про це повідомила Чернігівська обласна прокуратура.

Згідно з інформацією, російського військовослужбовця визнано винним у захопленні та утриманні дитини як заручника, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Вироком Чернігівського районного суду його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Розслідуванням встановлено, що 19 березня 2022 року російські військовослужбовці, перебуваючи на території одного з сіл Чернігівського району, викрали 15-річного підлітка, після чого протиправно утримували його упродовж чотирьох днів з метою спонукання його матері – військовослужбовця Збройних Сил України до надання відомостей про місця дислокації українських військових підрозділів.

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"Військові РФ здійснювали психологічний тиск на жінку через систематичні дзвінки та надсилання повідомлень з погрозами фізичного насильства щодо дитини. Крім цього, неповнолітнього примушували записувати голосові повідомлення, які надалі направляли матері. Упродовж 4 днів потерпілий утримувався в неналежних санітарних умовах у гаражних та підсобних приміщеннях, позбавлений можливості зв’язатись з рідними", - говориться в повідомленні прокуратури.

Ці дії, що виразились у захопленні й утриманні дитини як заручника, прямо заборонені міжнародним гуманітарним правом. Прокурором у судовому засіданні надано докази вчинення громадянином РФ злочину проти цивільного населення.

Злочини російських окупантів

Служба безпеки України встановила ще один військовий підрозділ РФ та ідентифікувала його військовослужбовців, причетних до звірств російських окупантів у ставленні до полонених та цивільного населення. Як повідомив прес-центр СБУ, нові військові злочини російської армії СБУ викрила завдяки перехопленим розмовам окупантів, які перебувають на тимчасово окупованій території Донеччини.

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