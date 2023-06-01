Депутат обіцяє шокуючі результати після перевірки ситуації з бомбосховищами в країні.

Народний депутат Олександр Дубінський хоче створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради для з'ясування ситуації з бомбосховищами у Києві та регіонах. Про це депутат повідомив у своєму Телеграм.

"Ми повинні запобігти трагедіям, подібним до сьогоднішньої, і перевірити, чи забезпечила місцева влада доступ до укриттів, чи оснастила їх усім необхідним. Та й взагалі - чи є ці укриття в дійсності, або тільки на папері?"- написав він.

Дубінський висловив упевненість, що громадськість буде "шокована" результатами такого розслідування, а кількість кримінальних справ проти мерів "зросте в рази".

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"Тому що вони роками розкрадали і розпродавали приміщення притулків", – резюмував нардеп.

Трагедія біля бомбосховища в Києві

Під час нічної ракетної атаки по Києву 1 червня група киян у Деснянському районі не змогла потрапити в бомбосховище при місцевій поліклініці. Воно виявилося закрите, незважаючи на повітряну тривогу. За нещасливим збігом уламки збитої ракети впали якраз на людей, які зібралися перед закритим укриттям. Загинули три людини, включаючи дитину.

Кабінет Міністрів вже доручив перевірити ситуацію з бомбосховищами в країні, зокрема в Києві. Тим часом поліція відкрила кримінальну справу за статтею про недбалість, що призвела до загибелі людей.

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