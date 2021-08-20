Серед трьох головних мрій - міцне здоров’я, підвищення зарплат та пенсій та мрія про дітей та онуків.

Мрії про кар’єру, матеріальні надбання, подорожі та щасливе кохання не входять в трійку пріоритетів українців.

За даними соціологічного опитування "Покоління незалежності: цінності та мотивації", проведеного соціологічною групою "Рейтинг", українці мріють про міцне здоров’я (58%), на другому місці мрія про підвищення зарплат та пенсій (41%), а далі - мрія про дітей та онуків (40%).

Лише 10% мріють про кар’єру, 16% - про матеріальні надбання, 17% - про подорожі, 14% - про щасливе кохання.

За даними опитування, жінки раніше чоловіків починають мріяти про здоров’я: вже у 25 років 60% жінок мріють про здоров'я, для чоловіків ця мрія актуалізується після 50 років.

Читайте такожМайже 60% українців підтримують кримськотатарську автономію після звільнення півострова"Це частково пов’язано з репродукцією і зовнішністю, які важливіші жінкам, а також зі стереотипом, що чоловікам турбуватися про здоров’я не пасує ("терпи, мужик")", - коментують соціологи.

При цьому зазначають, що стереотип, що народження дітей більш важливе для жінок, не підтвердився - однаково мріють про дітей і онуків чоловіки і жінки.

Про подорожі більше мріють жінки до 40 років, а найбільше про кар'єру мріють молоді жінки 16-24 роки – 45%, а молоді хлопці цього ж віку більше зорієнтовані на власну справу (38%), ніж на кар’єру і ніж жінки їх віку (28%). Однак у 25-30 років таких жінок вполовину меншає (21%) – бо з’являється ще мрія про дітей і родину, а тут вже доводиться розставляти пріоритети. При цьому мрія про кар’єрний ріст різко втрачає свої позиції після 31 року і у жінок, і у чоловіків.

За даними опитування, про щасливе кохання у всіх вікових категоріях дещо більше мріють чоловіки, ніж жінки, хоча різниця не суттєва.

Довідка. До 30-ліття незалежності України соціологічна група "Рейтинг" провела перше масштабне соціологічне дослідження з 20 липня по 9 серпня. Методом телефонного інтерв’ю було опитано 20 тисяч респондентів в усіх областях країни, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%.

Автор: Надя Пришляк