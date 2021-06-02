В Україні стрічка "Брат 2" заборонена для показу з 2015 року.

Стрімінговий сервіс Netflix виправив проблемний переклад російської стрічки «Брат 2», де слово «бандерівець» спочатку переклали як «Український нацистський колабораціоніст».

Про це у Facebook повідомила нардеп з фракції «Голос» Олександра Устінова.

«Вчора понеслася зрада про те, що Netflix переклав «бандерівець» у фільмі «Брат», як «Ukrainian Nazi collaborator”. Народні депутати вже почали писати колективні запити на компанію, а я просто написала українцям з Кремнівої Долини . Наша діаспора там неймовірна! Вже за кілька годин текст в усіх місцях був поправлений, дякуючи нашому крутому Арсену Костенко. Тепер там не «nazi», а «banderite», - написала нардеп.

Зазначимо, в Україні стрічка «Брат 2» заборонена для показу з 2015 року. Як повідомляло «Держкіно», фільм містить сцени, що є принизливими для українців за національною ознакою.

Стрічка заборонена для кінотеатрального і телевізійного показу, публічного комерційного відео та домашнього відео на всій території України,

Читайте такожКличко прокоментував візит силовиків і процитував фільм "Брат-2"

Що відомо про дилогію "Брат"

"Брат" - російський художній фільм 1997 року в жанрі кримінальної драми. Четвертий фільм режисера Олексія Балабанова. Перша частина дилогії про героя 1990-х років Данила Багрова, роль якого зіграв Сергій Бодров-молодший.

У 2000 році Олексій Балабанов випустив фільм «Брат 2». У продовженні також зіграв Сергій Бодров-молодший.

Сцени фільму у США знімалися в нью-йоркському районі Брайтон Біч і в українському районі - пам'ятки Чикаго під назвою "Українське село".

В англомовній версії фільми представлені як Brother і Brother 2. On The Way Home.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров