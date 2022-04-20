У місті Києві відновили роботу три трамвайних та тролейбусних маршрути, а з 21 квітня рух поїздів метрополітену відновлять до станції "Лісова".
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.
Йдеться про трамвай №16, тролейбуси №37 та №40.
Так, трамвай №16 курсує від Контрактової площі до станції метро "Героїв Дніпра". Інтервал руху 20-25 хвилин.
Тролейбус №37 - від вулиці Милославської до станції метро "Лісова". Інтервал руху - 25 хвилин.
Тролейбус №40 - від вулиці Кадетський Гай до Палацу спорту. Інтервал руху - 20 хвилин.
Зауважується, що інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин.
У метро інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин. Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.
Рух поїздів здійснюється:
- червона лінія - від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";
- синя лінія - від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
- зелена лінія - від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".
Крім того, працюють пересадочні вузли "Золоті ворота" - "Театральна" та "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту".
Водночас без зупинки поїзди слідують повз станції "Майдан Незалежності", "Хрещатик" та "Кловська".
"Звертаємо увагу, що графік роботи метро може оперативно змінюватися", - додали в КМДА.
Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.
Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавав удари по Києву та намагався захопити столицю України. Місто підготували до оборони, його покинуло багато людей.
Потім столиця почала оживати - в неї почали повертатися люди, стало курсувати більше громадського транспорту.
15 квітня стало відомо, що запустили трамвайний маршрут №28Д - від вул. Милославської до станції метро "Позняки".