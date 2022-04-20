У київському метрополітені інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин.

У місті Києві відновили роботу три трамвайних та тролейбусних маршрути, а з 21 квітня рух поїздів метрополітену відновлять до станції "Лісова".

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Йдеться про трамвай №16, тролейбуси №37 та №40.

Так, трамвай №16 курсує від Контрактової площі до станції метро "Героїв Дніпра". Інтервал руху 20-25 хвилин.

Тролейбус №37 - від вулиці Милославської до станції метро "Лісова". Інтервал руху - 25 хвилин.

Тролейбус №40 - від вулиці Кадетський Гай до Палацу спорту. Інтервал руху - 20 хвилин.

Зауважується, що інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин.

У метро інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин. Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.

Рух поїздів здійснюється:

червона лінія - від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";

синя лінія - від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

зелена лінія - від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Крім того, працюють пересадочні вузли "Золоті ворота" - "Театральна" та "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту".

Водночас без зупинки поїзди слідують повз станції "Майдан Незалежності", "Хрещатик" та "Кловська".

"Звертаємо увагу, що графік роботи метро може оперативно змінюватися", - додали в КМДА.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.

Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавав удари по Києву та намагався захопити столицю України. Місто підготували до оборони, його покинуло багато людей.

Потім столиця почала оживати - в неї почали повертатися люди, стало курсувати більше громадського транспорту.

15 квітня стало відомо, що запустили трамвайний маршрут №28Д - від вул. Милославської до станції метро "Позняки".

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