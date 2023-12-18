Це приміщення довгиий час не використовувалося.

Засіб для прослуховування було знайдено вчора в тому кабінеті, який мав сьогодні використовуватися о 7 годині ранку для зустрічі.

Про це сказав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в розмові із журналістами, відео якої поширило "РБК-Україна".

"Це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора в ході перевірки знайшли (йдеться про прослуховуючий пристрій - УНІАН)", - сказав він.

При цьому додав, що є декілька місць, де він працює. За його словами, в цьому кабінеті він "давненько не був". При цьому зазначив, що "прослушка" була не в одному місці. "Але перевірили і знайшли. Це не тільки в мене, там розгалужено було", - сказав Залужний.

На запитання, чи це міг хтось з працівників Генштабу зробити, відповів, що ні і додав, що "з вухами вже давно не працюємо".

Залужний вважає, що цю історію розцінює "як війну". За його словами, слідство має дослідити, що це було.

За його словами, це приміщення використовувалося й раніше, але довгий час було не задіяне для роботи. Він сумнівається, що в цьому кабінеті могла озвучуватися інформація, що є державною таємницею. "Не думаю. Це приміщення і раніше використовувалося. Тільки перерва була досить суттєвою. Тому це просто вже під мою зустріч, мабуть, готувалися", - сказав Залужний.

"Прослушка" в кабінеті Залужного

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що елементи обладнання для зняття інформації виявили 18 грудня.

При цьому зазначили, що пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Збройних сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею 359 ч. 2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

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