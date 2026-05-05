Названо найпопулярніший у світі Android-смартфон: в Україні він коштує менше 5000 грн

Серія Galaxy A посіла одразу п’ять місць у рейтингу найпродаваніших смартфонів.

Аналітичне агентство Counterpoint Research опублікувало свіжий рейтинг найпродаваніших телефонів у світі за підсумками першого кварталу 2026 року. За традицією всі перші місця посіли пристрої Apple.

Цього разу перше місце за продажами посів базовий iPhone 17, забезпечивши частку ринку 6%, а Pro-версії трохи поступилися йому. Недорогий iPhone 17e до рейтингу поки не потрапив – він почав продаватися зовсім недавно. Тогорічний iPhone 16 посів шосте місце в топі продажів.

Відразу п'ять позицій у топ-10 посіла лінійка Galaxy A – це найкращий результат серед Android-смартфонів. Найпопулярнішим пристроєм на платформі став Galaxy A07 4G, який знаходиться в найнижчому ціновому сегменті. В Україні телефон продається за ~5000 грн і пропонує безпрецедентні для свого сегмента шість років оновлень ОС.

При цьому флагманський Galaxy S26 Ultra від Samsung не зміг потрапити до десятки, хоча старт продажів виявився кращим порівняно з попередником.

Єдиним телефоном не від Apple або Samsung став Redmi А5 – один з найдешевших апаратів від Xiaomi. Особливо його популярність висока на ринках Латинської Америки та Африки.

Напередодні Apple оголосила, що лінійка iPhone 17 стала найпопулярнішою за всю історію iPhone. Попит на нові смартфони виявився настільки високим, що допоміг компанії обійти Samsung за обсягом продажів.

Журналісти та блогери називають iPhone 17 найкращим смартфоном Apple "за довгі роки". Вперше в базовій лінійці з'явився плавний екран 120 Гц, базову конфігурацію підняли до 256 ГБ, а ультраширококутну камеру поєднали з основною 48 Мп камерою і встановили замість неї телеоб'єктив із 2-кратним зумом.

