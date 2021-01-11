Також протестувальники перекрили центральну вулицю Полтави.

У Полтаві понад 200 осіб вийшли на акцію протесту проти підвищення тарифів на газ та електроенергію, які зросли з 1 січня.

Читайте такожЗеленський доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населенняЯк передає кореспондент УНІАН, учасники акції зібралися на площі перед Полтавською ОДА.

За словами активістів Романа Стегнія та Василя Ковальчука, 75% газу видобувається на Полтавщині та Харківщині, і собівартість видобутку складає 1,8-2,0 грн за кубометр.

«Максимальна надбавка не має перевищувати 15%. А монополісти продають газ за майже 9 грн. Плата за транспортування наразі становить 2,3-2,5 грн. Вона взагалі незаконна, тому що усі мережі свого часу прокладалися коштом або обласної ради, або місцевих жителів. Потім ці мережі безпідставно передали «Полтавагазу», а жителі не отримали жодної компенсації», - заявив Ковальчук.

На початку мітингу його учасники намагалися пройти до кабінету голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, однак їх не пропустив кордон поліції. Після цього мітингувальники вирішили перекрити проїжджу частину центральної вулиці Полтави – Соборності. Частина мітингувальників пішла перекривати вулицю біля школи №5.

Перекриття доріг створило в місті затори. При цьому автомобілі поліції, пожежні та «швидкі» мітингувальники пропускали, а пізніше дозволили рух тролейбусів.

Під час акції протесту до учасників звернувся заступник голови Полтавської ОДА Євген Греков та перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко.

Зокрема, Лемешко заявив, що облрада звернулася до НКРЕКП і Кабміну 29 грудня щодо недопущення підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Посперечавшись з чиновниками, мітингувальники не знайшли з ними спільної мови.

Греков зазначив, що місцева влада завжди готова до діалогу з громадою.

«Цього разу також запропонували ініціативній групі обговорити наболіле за круглим столом, разом намагатися знайти шляхи вирішення проблем. Але отримали відмову. Запропонували оформити письмове звернення… Наголошую, ми готові до діалогу, але не беремо участі в провокаціях. Все має відбуватися цивілізовано і в правовому полі. Складається таке враження, що «створення картинки», робота на камери важливіші за реальну ситуацію і бажання знайти з неї вихід», - заявив Греков.

Під час перекриття дороги лунали пропозиції запалити шини на площі перед ОДА, встановити бочки для обігріву та намети.

Після обіду перекриття доріг завершилося, проте ініціатори мітингу анонсували продовження акції протесту 15 січня об 11:00.

Підвищення тарифів на газ для населення: що відомо

З 1 січня в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при цьому мінімальна ціна вища за грудневу ціну на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній у середньому в 1,6 рази.

З початку січня в низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Сьогодні, 11 січня, президент України Володимир Зеленський під час енергетичної наради доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.

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Автор: Олег Булашев