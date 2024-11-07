Хабарникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

На Закарпатті викрили ще дві схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. Допомагали ухилянтам керівник районного ТЦК та заступник командира бригади Тероборони.

За матеріалами слідчих Нацполіції, обидва фігуранти діяли порізно, але використовували схожі "схеми": за гроші пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів про "погане" здоров’я.

Для цього фігуранти забезпечували потенційних призовників фіктивними медвисновками ВЛК про наявність тяжких захворювань. Потім ухилянти за допомогою підробних документів знімалисся з військового обліку та могли незаконно виїхати за кордон.

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Вартість таких "послуг" становила від $4 тис. з клієнта.

Фігурантам висунуто підозру за ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою"; "зловживання впливом").

Хабарництво в Україні

Нещодавно Україну сколихнув скандал, коли у керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи знайшли майже $6 млн. Вдома у неї пачками грошей були набиті всі полиці. В ході слідчих дій гроші в квартирі знаходили практично в кожному куточку.

А 5 листопада стало відомо, що в Україні знайдено перші активи п’ятьох хабарників та їхнього оточення, які були залучені до корупційних схем по підробці медичної документації для отримання ухилянтами статусу інваліда для уникнення мобілізації.

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