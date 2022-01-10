Попередній рекорд встановили у 2017 році.

У селі Підгірʼя на Івано-Франківщині зафіксували наймасовіше виконання колядки "Нова радість стала".

Про це повідомляється на сайті Книги рекордів України.

9 січня в "Парку Історії Землі Underhill" понад чотири тисячі осіб разом заспівали колядку "Нова радість стала". Пісню виконували під супровід професійного оркестру.

Організатори акції хотіли побити рекорд, який був встановлений в Дрогобичі у 2017 році. Тоді цю колядку заспівали одночасно 828 осіб.

Читайте такожУ Києві пройшла акція "Скажи Путіну ні" (фоторепортаж)"І це виявилося цілком під силу - офіційні результати засвідчили рекордні 4 471 учасник, які одночасно виконали колядку "Нова радість стала", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Житомирі в рамках міжнародної акції близько 100 людей заспівали відому колядку.

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