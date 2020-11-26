Запалять головну ялинку, як завжди, на День Святого Миколая - 19 грудня.

У Києві на Софійській площі почали встановлювати головну новорічну ялинку країни.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Обійдеться вона майже у три мільйони гривень. Це без прикрас і монтажу. Частину суми сплатять спонсори та меценати.

Поки що на місці майбутньої ялинки металевий штурпак. І таким він буде з тиждень, адже конструкція важка, 97 тонн, тому її забетонували і потрібно настоятися цементу. Потім почнуть додавати інші деталі каркаса. У конструкції буде 500 тисяч гілок. Висотою вона буде у 31 метр. І зі штучною хвоєю, бо так просили кияни. Але, як запевняють організатори, пишністю і красою повинна вразити навіть більше, ніж попередня - справжня.

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Гірлянди будуть утворювати над ялинкою купол. Ті, хто відповідає за встановлення головної ялинки країни, запевняють - буде ніби зоряне небо.

А іграшок, якими прикрасять ялинку, всього буде близько півтори тисячі одиниць. Деякі відливали в спеціальних формах.

Організатори святкування на Софійській площі кажуть, що турбуватися нема про що, ялинка буде однією з найкращих, яка була в Україні. Хоча фото, якою має бути ялинка, не показують.

Над установкою і прикрасою ялинки працюватимуть близько ста осіб.

Запалять головну ялинку, як завжди, на День Святого Миколая - 19 грудня.

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Автор: Денис Прядко