У Києві на Софійській площі почали встановлювати головну новорічну ялинку країни.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Обійдеться вона майже у три мільйони гривень. Це без прикрас і монтажу. Частину суми сплатять спонсори та меценати.
Поки що на місці майбутньої ялинки металевий штурпак. І таким він буде з тиждень, адже конструкція важка, 97 тонн, тому її забетонували і потрібно настоятися цементу. Потім почнуть додавати інші деталі каркаса. У конструкції буде 500 тисяч гілок. Висотою вона буде у 31 метр. І зі штучною хвоєю, бо так просили кияни. Але, як запевняють організатори, пишністю і красою повинна вразити навіть більше, ніж попередня - справжня.
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Гірлянди будуть утворювати над ялинкою купол. Ті, хто відповідає за встановлення головної ялинки країни, запевняють - буде ніби зоряне небо.
А іграшок, якими прикрасять ялинку, всього буде близько півтори тисячі одиниць. Деякі відливали в спеціальних формах.
Організатори святкування на Софійській площі кажуть, що турбуватися нема про що, ялинка буде однією з найкращих, яка була в Україні. Хоча фото, якою має бути ялинка, не показують.
Над установкою і прикрасою ялинки працюватимуть близько ста осіб.
Запалять головну ялинку, як завжди, на День Святого Миколая - 19 грудня.
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