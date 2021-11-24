Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.

Луцький міськрайонний суд Волинської області призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі місцевому жителю, який вилив в обличчя незнайомої жінки пиво, а потім кинув у неї пакет зі сміттям.

Відповідне рішення суд ухвалив 18 листопада.

У рішенні суду йдеться, що подія трапилася близько 05:00 19 квітня у с. Липини Луцького району на АЗС.

Зазначається, що раніше судимий за хуліганство житель Луцька під приводом знайомства почав чіплятися до незнайомої жінка після чого вилив у її обличчя пиво із пляшки. Після чого дістав зі сміттєвої урни пакет зі скляними пляшками та жбурнув у лице потерпілої.

Читайте такожУ школах Луцька просять заборонити вітати хлопців з 14 жовтня, а дівчат – з 8 БерезняЖінка встигла прикритися рукою. Однак вона дістала тілесні ушкодження у вигляді синця та дрібних саден лівої ноги та різаних ран долоні лівої руки з пошкодженням м’яза.

Судмедексперти кваліфікували їх як легкі тілесні ушкодження.

На суді свою вину зловмисник визнав повністю та просив суд суворо не карати його.

Однак суд, врахувавши попередню судимість за хуліганство як обтяжувальну обставину, визнав його винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 КК України (Хуліганство, вчинене вже судимою за це особою), та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки.

Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під домашнім арештом.

Раніше у Луцьку стався ще один курйозний інцидент – одразу в кількох школах під час онлайн-навчання транслювали відео для дорослих. Інцидент розслідує кіберполіція.

Автор: Світлана Макринська