Окупанти звинувачують українського військовослужбовця у незаконному перетині "державного кордону РФ" та контрабанді наркотичних засобів.

Підконтрольний Кремлю "Джанкойський районний суд" в окупованому Криму виніс вирок військовослужбовцю Збройних сил України Євгенію Добринському.

Читайте такожЗахист оскаржив арешт українського військового, викраденого на адмінкордоні з окупованим КримомЯк повідомила у своєму Telegram-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, за начебто незаконний перетин "державного кордону РФ" та контрабанду наркотичних засобів його засудили на 3 роки 6 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.

Денісова засудила дії підконтрольного окупаційній владі "суду" та назвала кримінальну справу сфабрикованою.

За її словами, докази, надані "суду" стороною захисту під час засідань, свідчать про невинуватість українського військовослужбовця.

"Вважаю неприпустимим переслідування наших громадян за виконання конституційного обов’язку щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України та засуджую дії окупаційної влади, яка продовжує порушувати міжнародні договори та норми міжнародного права", - наголосила вона.

Омбудсмен закликала представників міжнародної спільноти продовжувати тиск на РФ, аби зупинити незаконні переслідування і судилища над громадянами України та звільнити усіх бранців Кремля.

Викрадення українського військовослужбовця Євгенія Добринського

30 травня 2020 року на адмінкордоні з Кримом було викрадено українського військовослужбовця Євгенія Добринського під час несення служби.

Водночас у Росії звинуватили його "в незаконному перетині держкордону". Там стверджували, що український військовослужбовець був затриманий у стані алкогольного сп'яніння, коли йшов уздовж залізниці через адмінкордон. Як заявили у ФСБ, під час обшуку у нього нібито було виявлено "речовину рослинного походження, ймовірно наркотичну".

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Автор: Антоніна Доломанжи