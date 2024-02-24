Зловмисники пропонують родинам військовополонених за гроші "прискорити" процес обміну.

Шахраї зламали акаунти працівників Офісу Омбудсмана. Зловмисники пропонують українцям за гроші "включити" їх рідних, які знаходяться у полонені, у списки на обмін.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що шахраї навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах.

"На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу Омбудсмана. Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали "прохання" позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини", - повідомив Лубінець.

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Він також вказав, що шахраї звертаються до родин військовополонених, пропонуючи за грошову винагороду "включити" їхніх рідних до списків на обмін або "прискорити" процес обміну конкретного військовослужбовця.

Омбудсман наголошує, що працівники офісу ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру.

Шахраї наживаються на горі українців - останні новини

Правоохоронці в минулому році затримали жительку Миколаївщини, яка надурила на темі обміну полонених півтисячі родин, які розшукують рідних що опинилися в полоні.

СБУ повідомляла, що шахрайка, прикидаючись фахівцем з пошуку постраждалих українських бійців, видурювала гроші з їхніх сімей. Зокрема, за суму до 7 тисяч гривень за одного військового фігурантка обіцяла рідним відшукати його і надати інформацію щодо місцеперебування та фізичного стану. Але одразу після отримання грошей зловмисниця щезала. Вона ошукала більше ніж півтисячі родин на майже 2 мільйона гривень.

Для реалізації оборудки її організаторка створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою "Пошук зниклих" та "Повертайся живим". Там вона пропонувала свої "детективні послуги" та зазначала номер власної банківської картки для перерахування коштів нібито для вирішення "поточних" питань з пошуку зниклих

СБУ застерігав, що не слід надавати інформацію про полонених, незаконно позбавлених волі осіб і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам.

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