Павло порадив Онопрієнко не завдавати більше нікому зла, але маніяк продовжив вбивати.

Скандальний настоятель Києво-Печерської лаври Павло розповів, як відпустив гріхи маніяку Анатолію Онопрієнку і не здав його поліції.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю дружині Віктора Медведчука - Оксані Марченко, на яку РНБО наклала санкції.

За словами Павла, він відпускав гріхи маніяку Онопрієнку до того, як його затримали. А не здав його міліції, бо нібито хотів привести маніяка до покаяння.

"Була така людина, яка вбила 56 осіб (доведено 52 вбивства Онопрієнка - ред.). Він уже помер. Він прийшов до мене на сповідь до церкви в Нововолинську і каже: "Я вбив". Я кажу: "Ну, усвідомлюй". Він: "Заявляй на мене, йди в міліцію". Я кажу: "Я не дільничний, щоб заявляти на вас. Моя мета - привести вас до покаяння", - відповів Павло.

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Також Павло зазначив, що Онопрієнко під час допитів згадував ім'я священика.

"І коли він тягнув 25-річну дівчину за будинок, тримаючи ніж у шиї, і коли його взяли, він сказав на суді: "Павло говорив, що якщо я зроблю ще вбивства, то попадуся. Ось це мені в житті запам'яталося", - розповів Павло.

Павло порадив Онопрієнко не завдавати більше нікому зла, але маніяк продовжив вбивати.

Хто такий Анатолій Онопрієнко

У період з 1989 по 1996 роки Онопрієнко вбив 52 людини, з них 11 дітей. При цьому залишається велика кількість інкримінованих йому, але не доведених, епізодів.

Онопрієнко був затриманий навесні 1996 року.

31 березня 1999 року він був засуджений до страти, але через намір України вступити до Ради Європи смертний вирок був замінений довічним ув'язненням.

У 2013 році він помер від серцевої недостатності у в'язниці.

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Автор: Денис Прядко