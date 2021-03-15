Скандальний настоятель Києво-Печерської лаври Павло розповів, як відпустив гріхи маніяку Анатолію Онопрієнку і не здав його поліції.
Таку заяву він зробив в інтерв'ю дружині Віктора Медведчука - Оксані Марченко, на яку РНБО наклала санкції.
За словами Павла, він відпускав гріхи маніяку Онопрієнку до того, як його затримали. А не здав його міліції, бо нібито хотів привести маніяка до покаяння.
"Була така людина, яка вбила 56 осіб (доведено 52 вбивства Онопрієнка - ред.). Він уже помер. Він прийшов до мене на сповідь до церкви в Нововолинську і каже: "Я вбив". Я кажу: "Ну, усвідомлюй". Він: "Заявляй на мене, йди в міліцію". Я кажу: "Я не дільничний, щоб заявляти на вас. Моя мета - привести вас до покаяння", - відповів Павло.
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Також Павло зазначив, що Онопрієнко під час допитів згадував ім'я священика.
"І коли він тягнув 25-річну дівчину за будинок, тримаючи ніж у шиї, і коли його взяли, він сказав на суді: "Павло говорив, що якщо я зроблю ще вбивства, то попадуся. Ось це мені в житті запам'яталося", - розповів Павло.
Павло порадив Онопрієнко не завдавати більше нікому зла, але маніяк продовжив вбивати.
Хто такий Анатолій Онопрієнко
- У період з 1989 по 1996 роки Онопрієнко вбив 52 людини, з них 11 дітей. При цьому залишається велика кількість інкримінованих йому, але не доведених, епізодів.
- Онопрієнко був затриманий навесні 1996 року.
- 31 березня 1999 року він був засуджений до страти, але через намір України вступити до Ради Європи смертний вирок був замінений довічним ув'язненням.
- У 2013 році він помер від серцевої недостатності у в'язниці.
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