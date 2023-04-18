Синоптики очікують часткових затоплень у населених пунктах на Кременчуцькому, Кам'янському та Дніпровському водосховищах.

У чотирьох областях України оголошено червоний рівень небезпеки через паводки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"18-19 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській обл. (ІІІ рівень небезпеки)", – йдеться в повідомленні.

Також синоптики попереджають про можливе затоплення заплавних ділянок уздовж Каховського водосховища в ряді прирічкових населених пунктів в Запорізькій області (II рівень небезпеки, жовтий).

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Весняні паводки в Україні

Внаслідок сильних дощів в Україні з квітня відбувається підняття рівня води в річках і фіксуються затоплення прибережних територій. Зокрема, в Києві комунальні служби готуються до можливих ускладнень і завтра проведуть спеціальні навчання.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій заспокоїли населення, що катастрофічного і масштабного затоплення в Києві вже не буде. За словами начальника відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Іллі Перевозчикова, на сьогоднішній ранок в столиці була зафіксована стабілізація і деякий зниження рівня води.

На півночі України гідрологічна ситуація контрольована. 17 квітня в ДСНС повідомили, що на півночі України почали знижуватися темпи підняття рівня води в річках.