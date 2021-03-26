За словами першого заступника голови ВР, можна провести референдум щодо доцільності сезонного переведення годинників, але це дорого.

Перший заступник голови Верховної ради України Руслан Стефанчук сподівається, що це останній рік, коли Україна буде переводити годинники на "літній" час.

Про це він написав у Facebook.

"Цього року стрілки переводять на годину вперед у ніч проти 28 березня. Уже цими вихідними фактично доведеться прокидатися на годину раніше. Але я дуже сподіваюся, що це останній рік, коли ми будемо переводити годинники", - зазначив він.

Стефанчук наголосив, що перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на біоритми людини. "Я направив листи до Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України та провідних медичних університетів України. Абсолютно всі без виключень висловили підтримку ідеї скасування сезонного переведення годинників", - додав він.

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За його словами, необхідно встановити та закріпити на всій території України без виключення єдиний київський час. "95% території України перебуває в межах часового поясу UTC+2. Запровадити на всій території єдиний час - геополітичне завдання. Хочу нагадати, що після анексії Криму Російська Федерація одразу ж встановила на тимчасово окупованих територіях московський час", - написав Стефанчук.

Перший заступник голови ВР нагадав, що у XVIII столітті рішення переводити годинник було прийняте з метою економії свічок, у XXI столітті реалії життя істотно змінилися, і говорити про економію не доводиться. Він наголосив, що за висновками НАНУ, переведення годинників не має жодного економічного обґрунтування.

Також Стефанчук сказав, що можна провести референдум щодо доцільності сезонного переведення годинників, але це дорого. У країнах ЄС було проведене онлайн-голосування, згідно з яким 84% відсотків жителів віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий час. Європейський парламент 26 березня 2019 року підтримав ідею скасувати сезонне переведення годинника з 2021 року. "Звісно, і в Україні можна винести питання відмови від сезонного переведення часу на всеукраїнський референдум. Однак треба враховувати, що вартість проведення одного референдуму — орієнтовно 2 млрд грн. Чи варто витрачати такі кошти, щоб дізнатися думку населення про те, на якому часі залишитися?" - підкреслив перший заступник голови ВРУ.

Водночас він нагадав, що депутати не проголосували за законопроект, яким скасовувалося сезонне переведення годинників, бо це було останнє питання на позачерговій сесії. "Зазначені обставини у кінцевому підсумку і вплинули на результати голосування — цього разу нам не вистачило голосів. Проте проект закону "Про обчислення часу в Україні" передали на повторне друге читання. Ми вдосконалимо напрацьоване, і сподіваюся, що ця ідея буде втілена вже найближчим часом", - підсумував Стефанчук.

Переведення годинників: що відомо про долю законопроекту

19 березня ВР не підтримала законопроект щодо скасування сезонного переведення стрілок годинників, автором якого був Стефанчук.

За законопроект №4021 "Про обчислення часу в Україні" проголосували лише 212 (за необхідних мінімум 226) народних депутатів.

Парламент вирішив направити законопроект до Комітету ВР з питань економічного розвитку на доопрацювання. За це рішення проголосували 226 депутатів.

Законопроектом передбачалося, що переведення годинникової стрілки в останню неділю березня і в останню неділю жовтня на території України не здійснюється, а обчислення часу здійснюється за київським часом, що є єдиним для всієї території України.

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Автор: Надя Пришляк