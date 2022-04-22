Українці отримують деякі привілеї, проте іноді їм доводиться натрапляти на труднощі.

З початку повномасштабної війни, яку РФ розв'язала в Україні, багатьом громадянам довелося тікати від російської агресії та шукати безпечний прихисток. Однією з країн, яка приймає українців, є Франція. Киянка, яка виїхала до Парижу, розповіла про своє життя за кордоном та назвала труднощі, з якими їй довелося зіткнутися.

Про це повідомляє ТСН.

Українка розповіла, що тема війни в Україні є однією з основних у Франції. Навіть попри те, що нині французи активно обговорюють другий тур президентських виборів, вони не забувають про українців. Під час дебатів кандидати у президенти Франції кажуть про допомогу Україні та необхідність вирішення проблеми з гуманітарними коридорами.

"Особисто я відчуваю від французів співчуття, але не можу сказати, що вони занадто переймаються нашою проблемою. Насправді, чим далі від війни, тим менше вона відчувається. Багато французів звинувачують особисто Путіна, але не російський народ",- розповіла киянка.

Звісно, Франція підтримує українців. Переселенці отримують соціальну допомогу, медичну страховку, можливість отримати житло та інші додаткові привілеї. Проте українцям іноді доводиться "пройти всі рівні пекла", аби отримати необхідні для біженців документи.

За словами киянки, кожен українець, який приїхав у Францію, має зробити тимчасові документи. Вони дають право на легальне перебування біженців у країні.

"Я робила документи у березні в Парижі, якраз тоді тільки запустилася система видавання цих документів. Українців тримали по 14 годин у чергах, ми були закриті огорожею, без можливості банально сходити в туалет, купити поїсти чи попити води. Разом зі мною стояли і малі діти, і літні люди. Нікого не пропускали, навіть тим, кому було реально погано... Цей документ робила я протягом трьох днів, оскільки французи постійно змінювали місце реєстрації українців. Щодня змінювалися правила, щодня виникали нові проблеми", - зізналася киянка.

Також жінка розповіла про те, що під час оформлення документів їй довелося терпіти приниження та погрози з боку росіян, які працювали перекладачами. Коли українці отримували гумдопомогу, за словами киянки, їм казали посміхатися.

"Насправді — це було жахливо. Вони робили помилки в документах, лякали українців, що ті ніколи не повернуться додому, сміялися з нас та казали, що ми обманюємо, оскільки багато українців приходили гарно одягнені, з новими телефонами, приїжджали на своїх машинах. Тільки тут ми пояснювали, що тікали не від бідності, а від війни", - розповіла переселенка.

Також жінка поскаржилася на повну відсутність допомоги з боку українського посольства. Працівники зверхньо ставилися до переселенців та навіть не реагували, коли біженці просили води або ліки.

У Франції людям, які приїхали туди з України, пропонують селитися у таборах для біженців. Також переселенцям пропонують гуртожитки на півдні країни, проте там умови не найкращі.

"Знаю, що люди, яких там селили не мали можливість піти до магазину чи їхати у транспорті, чи, наприклад, влаштуватися на роботу, оскільки в таких маленьких містах майже нічого не має", - поділилася киянка.

Переселенці у Франції, які оформили усі необхідні документи, отримують можливість офіційно працювати, проте роботу треба шукати самостійно. Окрім цього, українці можуть отримати спеціальну медичну картку, що дає право на безоплатне лікування. Переселенці з медичною освітою також можуть знайти у лікарнях Франції роботу.

За словами українки, усім переселенцям не варто занепадати духом. Також вона радить біженцям вивчати англійську або французську мови, оформлювати усі необхідні документи та вірити у ЗСУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україну прибув загін жандармів з Франції, вони розслідуватимуть воєнні злочини росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: