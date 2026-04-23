'Показник зріс': експерт відповів, скільки добровольців серед українських військових

Показник рекрутингу в Україні зріс до 10%. Найбільше потенційні новобранці бояться потрапити до нефахового командира. Про це в ефірі "Новини.LIVE" сказав Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Відповідаючи на запитання щодо рекрутингу в Україні, він зауважив, що на початку 2025 року середня частка рекрутингу по Силах безпеки і оброни України становила "лише кілька відсотків".

"Зараз цей показник зріс до 10%. Тобто кожен 10-й, хто долучився до армії, - це доброволець. Якщо ми врахуємо, що є частка самовільного залишення частини, то, відповідно, частка добровольців зростає", - сказав Жмайло і додав, що мобілізацію поки скасувати неможливо, адже вона "забезпечує 90%".

Стосовно середньої кількості добровольців на місяць, якщо в середньому кількість мобілізованих на місяць - це орієнтовно 30 тисяч людей, експерт зауважив, що є середній коефіцієнт, який складає 10+ відсотків. "Є бригади, в яких кожен п’ятий - це доброволець", - зауважив він.

На уточнення, чи йдеться таким чином про орієнтовно три тисячі добровольців на місяць, Жмайло зазначив, що можна зробити таке припущення. "Але цифри мобілізації (30 тисяч - це груба цифра) дещо більші", - пояснив він.

Самовільне залишення частини

За його словами, коли людина вже потрапляє до військової частини, то рівень СЗЧ там набагато нижчий. Експерт навів приклад однієї з бригад, де рівень СЗЧ серед добровольців складає 0,06%.

"Тому, якщо ми бачимо, що є частковий відтік мобілізованих, то, відповідно, добровольці займають основні ланки. Відповідно, їхня частка у щомісячному поповненні війська геометрично зростає", - сказав Жмайло.

Чого бояться потенційні новобранці

Крім того, експерт розповів, що згідно з соціологічними дослідженнями, найбільше потенційні новобранці бояться потрапити до нефахового командира.

"Друге - це, щоб, обираючи посаду, підрозділ і свій функціонал, він не змінювався. Це два основні страхи. Смерть, каліцтво, фінансове забезпечення - це вже наступні пункти", - розповів Жмайло.

Бізнес і рекрути

Як повідомляв УНІАН, раніше Федір Веніславський, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки зазначив, що підприємства, які хочуть забронювати своїх працівників, можна зобов'язати приводити у військо через рекрутинг по 3-10 добровольців за кожного заброньованого.

Він також розкритикував ідею "економічного" бронювання, за якого сам працівник або його роботодавець міг би заплатити за бронь від мобілізації. На думку Веніславського, такий підхід порушив би один з конституаційних принципів, який гарантує рівність усіх перед законом, незалежно від статків.

