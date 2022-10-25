Більше 30 осіб в громаді померли внаслідок обстрілів ворога.

Громада Високопілля на півночі Херсонської області 7 місяців перебувала під окупацією. Окупанти залишили зруйновані оселі та десятки вбитих та викрадених людей.

Про ситуацію у звільненій громаді в ефірі телемарафону розповіла голова Високопольської ОТГ Ганна Шостак-Кучмяк.

За словами Шостак-Кучмяк, окупанти зайшли на територію громади в березні. Окупація тривала більш як півроку, допоки селища громади не було звільнено під час контрнаступу кілька тижнів тому.

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За цей час десятки людей стали жертвами ворожих обстрілів.

"12 березня було обстріляно Високопілля з "Градів", 13 березня ми вже побачили блокпости окупантів. З перших днів перебування окупантів на нашій території почали зникати люди, долю багатьох ми не знаємо досі, не бачимо ні живих, ні мертвих. Знаходимо рештки людей, проводяться експертизи. Більше 30 осіб нашого населення отримали поранення несумісні з життям. Загинули від різного виду зброї – міни, снаряди, осколки. Дуже багато населення втратило майна. Окупанти грабували", – розповідає вона.

За словами чиновниці, як і на всіх інших окупованих росіянами територіях на Високопілля відбувалися катування людей. Тіла закатованих росіяни скидали в підвал будинку одного з місцевих мешканців. Його власника, свідка злочинів росіян, зрештою також вбили.

"Цей чоловік, поки був живий, він мені розповів, що пару чоловік вони заховали у нього в садку, а інших вивезли на фабрику на території громади. Зараз [правоохоронці] дивляться там. Пройшло багато часу, територія позаростала. Також територія дуже замінована", – розповідає вона.

Перші тижні окупації голова громади їздила на роботу у Високопілля з села, де мешкає, велосипедом – попри ворожі танки.

"Степовою дорогою їздила. Повз БМП, танки орків. Їздили, насміхалися, реготали… Для них це смішно було, що голова громади на велосипеді. Але треба було їздити. До 31 березня я їздила, бо це моя громада, мої люди. Що можна було зробити в тих умовах – те робили", – пригадує вона.

За ці місяці окупанти позбавили мешканців громади доступу до соціальних виплат, медицини та ліків. Все це зараз повертається. Вже відновлено роботу пошти та надання медичних послуг, працюють над відкриттям "Ощадбанку".

Багато людей внаслідок обстрілів ворога втратили оселі, інші жили без світла та газу. Голова громади каже, що влада намагається допомогти людям з відбудовою їхнього житла, де це можливо, але масштаби руйнувань внаслідок обстрілів ворога дуже великі.

Крім цього, Шостак-Кучмяк також розповіла, що мешканці громади передусім користувались природним газом для опалення своїх осель, але наразі впевненості у тому, що газопостачання буде відновлено немає. Тож по селах встановлюють буржуйки, готують дровами.

"Окупанти після себе не залишають нічого живого. Так сталося і з нашою громадою. Вся громада (22 села – УНІАН) звільнена. … Ми зраділи цьому, але з чим ми залишились? Громада майже зруйнована, житловий сектор, заклади комунальні, державні установи. Хто був до останнього дня окупації… Ці люди були без світла, без газу, без харчів, без ліків. Ми досі не можемо поновити енергопостачання. Ведуться активні роботи, але настільки знищена ця мережа, що потребує багато часу, людських ресурсів, матеріалів. … Видали 750 будівельних наборів, але цього замало, тому що руйнування настільки великі. … Але це не спасе. Потрібен шифер, потрібен брус", – зазначила голова ОТГ.

Ситуація на Херсонщині – основні новини

Як писав УНІАН, станом на 21 жовтня повідомлялося, що на Херсонщині ЗСУ вже звільнили від російських окупантів 88 населених пунктів, у яких мешкають близько 12 тисяч людей.

У ворога непросте становище на півдні. На Херсонському напрямку ЗСУ тримають під вогневим контролем усі контрольні логістичні шляхи окупантів. Зокрема, у ніч на 21 жовтня прогриміли нові вибухи на Антонівському мосту.

Окупанти продовжують свою "евакуацію" на лівий берег Дніпра та готують Херсон до вуличних боїв.

Експерти вважають, що окупанти можуть піти на ще один "жест доброї волі" і відступили з Херсонщини. На це натякає заява російського генерала Сергія Суровікіна, якого нещодавно призначили командувачем окупаційних сил в Україні. Він заявив, що Україна нібито готується атакувати житлові об’єкти Херсонській області, і анонсував "складні рішення" російського військового командування.

Водночас на тлі військових поразок Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС, що створює загрозу підтоплення для понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

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