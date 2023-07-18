Сума застави становить 33 мільйони.

У храмах Української православної церкви Московського патріархату з’явилися скриньки для збору пожертв на заставу для екс-намісника Києво-Печерської лаври Павла (Паші "Мерседеса"). Нагадаємо, сума застави становить 33 мільйони 300 тисяч гривень.

Інформацію про скриньки розмістив у на своїй сторінці у Фейсбук речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, додавши фото.

"Поки весь український народ збирає гроші на безпілотники для Збройних Сил України, донатить на оборону України та перемогу над російськими окупантами, - у Києво-Печерській Лаврі адепти московського патріархату збирають гроші на заставу підозрюваного агента кремля!!! так званого "митрополита Павла" - громадянина Петра Лебедя, як він сам просив його називати не "Паша "Мерседес", а "Паша Тесла", - написав Ковальов.

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Він зазначив, що фото скриньки зробив у храмі святого Агапіта Печерського, у Лаврі.

У коментарях пропонують дочекатися кінця збору коштів, а потім передати їх на ЗСУ, а також іронізують, що у скриньку 33 мільйони не влізе.

Водночас на сторінці Лаври в Інстаграм теж розпочато збір коштів на заставу Лебедю.

На сторінці вказаний номер банківської карти, на яку пропонують перераховувати кошти.

Справа Паші "Мерседеса" - що відомо

Нагадаємо, що у квітні екс-наміснику Лаври Павлу Лебідю вручили підозру в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі і заперечення дій країни-агресора. Суд відправив його під домашній арешт.

Втім, нещодавно Служба безпеки України викрила нові факти протиправної діяльності Лебідя і повідомила йому нову підозру.

Також суд визначив Павлу Лебедю альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 33 мільйони 300 тисяч гривень.

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