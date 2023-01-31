Очільник управління патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко поплатився за те, що подарував перепустку своїй дівчині на проїзд Площею Ринок.
Як повідомляє ТСН, посилаючись на інформацію високопоставленого джерела у МВС, Пилипенка звільнять з посади й переведуть:
"Пилипенко буде переведений працювати на нижчу посаду до іншої області".
Скандал довкола подарунка-перепустки у Львові
Начальник управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко подарував своїй дівчині перепустку на проїзд Площею Ринок у місті Львові. Після того, як відео з моментом вручення "подарунка" потрапило в мережу, чоловіка відсторонили, було призначено службове розслідування.
За інформацією ЗМІ, дівчину Пилипенка звати Василина Федюк (за іншими даними - Василина Софранюк), вона працює помічницею-консультанткою депутата Львівської обласної ради від фракції ЄС Андрія Думи.