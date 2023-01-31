Чоловік отримає пониження в службі через необачний вчинок.

Очільник управління патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко поплатився за те, що подарував перепустку своїй дівчині на проїзд Площею Ринок.

Як повідомляє ТСН, посилаючись на інформацію високопоставленого джерела у МВС, Пилипенка звільнять з посади й переведуть:

"Пилипенко буде переведений працювати на нижчу посаду до іншої області".

Скандал довкола подарунка-перепустки у Львові

Начальник управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко подарував своїй дівчині перепустку на проїзд Площею Ринок у місті Львові. Після того, як відео з моментом вручення "подарунка" потрапило в мережу, чоловіка відсторонили, було призначено службове розслідування.

За інформацією ЗМІ, дівчину Пилипенка звати Василина Федюк (за іншими даними - Василина Софранюк), вона працює помічницею-консультанткою депутата Львівської обласної ради від фракції ЄС Андрія Думи.

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