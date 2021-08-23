Лідер кримських татар вважає, що ООН виявилася неспроможною і не буде спроможною запобігати і припинити агресію, захоплення чужих територій та міжнародний бандитизм доти, поки агресор буде мати право вето в Раді безпеки ООН.

За сім з половиною років окупації Росії вдалося вижити з Криму близько 30 тисяч кримських татар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв під час свого виступу на установчому саміті міжнародної "Кримської платформи" з деокупації півострова, що відбувся у Києві.

"За минулі сім з половиною років їм (російській окупаційній владі – УНІАН) вдалося вижити з Криму близько 30 тис. кримських татар. А завезли до Криму за різними оцінками від 6 тис. до 1,5 млн російських громадян", - сказав Джемілєв.

Він зазначив, що з самого початку окупаційних дій була впевненість, що світова спільнота, в першу чергу, ядерні країни - підписанти Будапештського меморандуму будуть вживати найрішучіших заходів для приборкання агресора, але цього не сталося.

Читайте такожВ МЗС повідомили, скільки ще українців залишається в Афганістані"Ми, звичайно, вдячні світовій спільноті за ухвалення резолюцій на Генеральній асамблеї ООН та міжнародним організаціям з вимогою припинити окупацію Криму, вдячні за ті санкції, які наклали на країну-агресора. Але цього для звільнення Криму від окупації виявилося недостатньо", - підкреслив він.

Джемілєв наголосив, що ООН виявилася неспроможною і не буде спроможною запобігати і припинити агресію, захоплення чужих територій та міжнародний бандитизм доти, поки агресор буде мати право вето в Раді безпеки – найважливішій структурі ООН.

"Росія відкрито заявляє, що не виконуватиме резолюції і рішення міжнародних структур. А багато державних діячів Росії і масова російська пропаганда не втомлюються повторювати, що Росія - досить сильна держава, яка здатна знищити увесь світ, і тому ніхто не може нав’язати їй якесь рішення", - сказав він.

За словами політика, президент Франції Емманюель Макрон нещодавно сказав, що вторгнення Росії в Україну стало наслідком необґрунтованої колективної довіри західних країн до Росії, і що зараз важливо чітко визначити "червоні лінії" для РФ.

"Для нас - це дуже обнадійливі слова, оскільки явно мається на увазі, що західні країни, світова спільнота будуть вживати якісь заходи, щоб перешкодити агресивній політиці Росії. І тут для нас є дуже важливе запитання: де ж ця "червона лінія" проходить і скільки до неї залишилося?" – наголосив Джемілєв.

Він нагадав про дії Росії у Придністров'ї, Грузії, Сирії, кібератаки РФ з метою впливу на вибори в інших країнах, вбивство власних громадян з іншими поглядами із застосуванням забороненої у світі хімічної зброї тощо.

"Хіба це не свідчить, що Росія давно перейшла всі можливі лінії?" - запитав лідер кримськотатарського народу.

Він розповів, що у кримських татар є приказка: "Царство шакалів триває до тих пір, поки не прокинуться і не піднімуться на ноги леви".

"Ми дуже сподіваємося, що світова спільнота скоро здійметься на ноги, щоб на нашій землі запанувало право, а не груба сила", - сказав Джемілєв.

Він подякував усім учасникам саміту "Кримська платформа" за те, що вони прибули на захід, не зважаючи на тиск Росії і пандемію коронавірусу.

Саміт "Кримської платформи"

23 серпня в Києві відкрився саміт "Кримської платформи". У ньому беруть участь представники понад 40 країн, зокрема, президенти, прем'єр-міністри, глави парламентів, глави МЗС і оборони, інші міністри та посли.

Також у саміті беруть участь президент Європейської Ради Шарль Мішель, три міжнародні організації (НАТО, Рада Європи, ГУАМ) і Європейська комісія.

Шарль Мішель уже заявив, що Євросоюз і надалі дотримуватиметься політики невизнання анексії Криму Росією.

Автор: Інна Андаліцька