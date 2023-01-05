Під час чергового масованого обстрілу з боку Російської Федерації, який стався 31 грудня 2022 року, одна з російських ракет влучила на територію студмістечка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вибухова хвиля пошкодила модерністський комплекс біологічного та біологічного факультетів та вибила унікальні вітражі 1986 року.
"Авторка вітражів – видатна українська художниця Лариса Міщенко. І ми можемо їх втратити назавжди. Посеред гармидеру з розбором завалів, вітражі, які необхідно відновлювати, могли викинути на смітник, як це часто у нас буває. Розуміючи цю небезпеку, я помчав у КНУ та зустрівся з деканами обох факультетів. Ми домовились про співпрацю та вирішили відновити унікальний об’єкт української мистецької спадщини. Я окремо наголосив на необхідності саме реставрації, а не створення нової роботи – декани погодились. Тож будемо працювати. Роботи багато – вітражів було 10. Цілих залишилось 3", – наводять на сторінці університету в Facebook слова фотографа, письменника, екскурсовода та автора проекту Ukrainian Modernism Дмитра Соловйова.
Зазначається, що вітражі оспівують розділи науки біології. Сюжети для них було запропоновано викладачами та доцентами всіх кафедр.
"Ми з колегами вже збираємо консиліум реставраторів та вітражистів. Якщо ви знаєте таких людей – зв’яжіть нас. РФ хоче, аби в нас не було спадщини, але зась!" – наголосив Соловйов.
Ракетний удар по Києву 31 грудня
Вдень 31 грудня 2022 року російські окупаційні війська завдали масованого удару по Україні. Під атаку також потрапила українська столиця.
Станом на 16:12 було відомо, що в результаті удару по Києву 1 людина загинула, 20 – постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці.
У понеділок вранці, 2 січня, помер 46-річний чоловік, який постраждав від російської атаки на Київ, що сталася за лічені години до Нового року.