Програма компанії Garbyne допомагатиме визначати місцеперебування людей, які телефонують на номери екстрених служб.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у співпраці з компаніями Garbyne, Apple та Google починає використовувати новий програмний продукт Garbyne, що дозволить оперативно визначити місцеперебування людини, яка звернулася на лінію екстреної служби.

Про це розповів полковник служби ДСНС Геннадій Герасимчук.

"Також, завдяки цій програмі, громадянин лише за допомогою свого телефону зможе передати відео для диспетчера ДСНС та вести двосторонній чат із ним", - цитує Герасимчука Telegram-канал ДСНС.

Зазначається, що ця система навіть у тестовому режимі показала свою зручність та ефективність.

"Така допомога надається ДСНС абсолютно безкоштовно. Ми вдячні за це нашим партнерам. Саме програма компанії Garbyne незамінна в пошуку людей під завалами, а також для взаємодії з людьми, які мають різні вади здоров'я", - наголосив Геннадій Герасимчук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що після обстрілу школи в с. Зелений Гай на Миколаївщині з-під завалів дістали 3 постраждалих та тіла 7 загиблих людей. Пошуки тривали майже три дні.

Вас також можуть зацікавити новини: