Наразі вона перебуває на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Правоохоронці повідомили про підозру громадянці Росії, яка була так званим "міністром освіти "ДНР" і наказувала спалити в Донецьку українські підручники з історії.

Як повідомляє Служба безпеки України, підозрювана проживала в Удмуртії, а в липні минулого року отримала "призначення" до окупаційного органу у захопленій частині Донеччини. На цій "посаді" вона намагається примусово наблизити освітню сферу регіону до кремлівських "стандартів".

"Для цього організувала знищення в місцевих школах українських підручників і доручила повністю "переписати" навчальну програму з історії України", - повідомляє СБУ.

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Також псевдоміністр змушує вчителів їздити на "курси переформатування" в Росію та відправляє дітей до "таборів" країни-агресора.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Наразі вона перебуває на тимчасово окупованій частині Донецької області. "Але співробітники СБУ знають про місця її перебування та проводять комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Підозри вчителям на Донбасі: деталі

8 листопада 2022 року трьом освітянам з Донецької області заочно повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти, тобто в колабораційній діяльності.

Використовуючи надані ворогом "повноваження", педагоги впроваджували стандарти освіти держави-агресора, які будуються на возвеличенні "руского міра" і нав’язуванні ненависті до України, її духовних, етичних та історичних цінностей.