До лютого 2025 року всім підприємствам, які раніше були визначені критичними, необхідно буде оновити свій статус та перебронювати своїх працівників.

Народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки Олександр Федієнко розповів, що ще жодне підприємство в Україні не пройшло перебронювання за новими критеріями критичності.

"Ще жодне підприємство не пройшло перебронювання по новим критеріям критичності. Так, перевірки підприємств відбулись, але, враховуючи те, що протягом 10 днів, а вже термін в 10 днів сплинув, відповідно, соціальні органи виконавчої влади, військово-цивільні адміністрації, міністерства повинні були розробити власні критерії, по яких секторально далі будуть заново визначати критично важливі підприємства", - сказав Федієнко в ефірі "Київ 24".

За його словами, до 28 лютого 2025 року всім підприємствам, які раніше були визначені критичними, потрібно буде оновити свій статус критичності та заново перебронювати своїх працівників, які були заброньовані.

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"У наступному році це все зникає і всім треба до цієї дати пройти відповідні процедури щодо оновлення критичності і перебронювання", - додав депутат.

Бронювання працівників в Україні – що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що з 1 грудня в Україні було змінено підходи до бронювання працівників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться визначення статусу "критичного" підприємства, урахування рівня зарплат, регіональних та галузевих критеріїв.

Працівники, які можуть розраховувати на бронь від мобілізації, мають виконати низку вимог від держави. Зокрема, їм необхідно перебувати на військовому обліку та оновити дані; офіційно працювати в держорганах або на підприємстві, яке має статус критично важливого; не бути в розшуку; отримувати мінімум 20 000 гривень на місяць. Останній пункт не стосується співробітників підприємств, які є комунальними або державними, а також деяких установ і організацій.

3 грудня в Мінекономіки повідомили, що перші сім підприємств успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями.

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