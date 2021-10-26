Це втому числі може бути Собор Софія Київська.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав Собор Софії Київської можливим місцем зберігання "скіфського золота".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу в ході візиту в Кіровоградську область.

"Я переконаний, що ми за ці коштовності будемо боротися до кінця. Зберігатися вони будуть в Україні. Очевидно, будемо вибирати місце та обговорювати з Міністерством культури. Я переконаний, що є багато місць в Україні, де достойно і надійно могли би ці коштовності зберігатися",- сказав він.

Серед можливих місць зберігання, за словами Шмигаля, може бути Собор Софія Київська.

Нагадаємо, сьогодні, 26 жовтня, Апеляційний суд Амстердама повернув "скіфське золото" Україні.

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Довідка УНІАН. 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення, згідно з яким колекція "скіфського золота" має бути повернена Україні, а не в окупований Росією Крим. Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які було привезено для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі".

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

Міністерство культури РФ наполягало на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії.

МЗС Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, закінчилася 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

28 жовтня 2020 року Апеляційний суд Амстердама задовольнив клопотання України про відвід судді у спорі України і Росії про "скіфське золото", щодо неупередженості якого були сумніви.

Автор: Леся Лещенко