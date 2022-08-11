Зазначається, що ця ЛЕП йде від Запорізької АЕС до окупованого Криму.

Високовольтна лінія раптово впала на трасу на тимчасово окупованій території Херсонської області. Вона веде від Запорізької атомної електростанції до тимчасово окупованого Криму.

Про це відповідні кадри оприлюднили херсонські Telegram-канали.

Зазначається, що інцидент стався вночі 11 серпня. На кадрах видно, що величезна металева конструкція з електролініями впала поперек траси і повністю перекрила дорогу. Правда, можна проїхати під самою конструкцією, як під мостом.

"По трасі, яка йде на Чаплинку (біля Нової Кам'янки) впав високовольтний стовп", – йдеться в повідомленні.

У свою чергу радник глави МВС Антон Геращенко зазначив, що "ЛЕПопад" не просто випадковість.

"Цієї ночі "випадково" почали падати лінії високовольтних передач, що йдуть від Запорізької АЕС до окупованого Криму. Збіг? Не думаю!" - написав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, потрапили у високовольтну лінію зв'язку, вона була пошкоджена, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист. Зараз цей блок розвантажений і відключений від енергомережі.

Після обстрілів окупантами Запорізької АЕС президент України Володимир Зеленський закликав країни ввести жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі.

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