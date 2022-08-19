За словами мера Ігоря Терехова, 17 і 18 серпня стали одними з найважчих для Харкова з початку війни.

Сьогодні в Харкові оголошено День жалоби за загиблими.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Дорогі харків'яни! Сьогодні в Харкові - День жалоби. Вечір 17 серпня і ранок 18 серпня стали одними з найважчих для Харкова з початку війни. Загинули люди, багато поранених, в тому числі – діти. Думаю, було б правильним сьогодні згадати всіх, чиї життя забрала війна, всіх, хто загинув у стінах свого будинку, на вулицях рідного міста, на полі бою. Їх згадуватимуть з теплом і любов'ю. Заплативши страшну ціну, ми станемо сильнішими, а ворожі ракети - стануть купою іржі, яка роз'їсть своїх же творців. Миру Україні та сил кожній українській родині! Вічна пам'ять загиблим", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в результаті обстрілу російськими загарбниками триповерхового житлового будинку в Салтівському районі Харкова, за останніми даними, під завалами загинули 7 людей, 17 поранені, в тому числі 11-річна дитина.

Крім того, 18 серпня близько 4:30 ворог здійснив пуски ще 8 ракет з російського міста Бєлгород у напрямку Харкова. Зафіксовані попадання ракет в Холодногірському і Салтівському районах Харкова. Пошкоджено будівлі, об'єкти інфраструктури, сталися пожежі. Зокрема, в Слобідському районі одна з ракет потрапила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Повідомлялося про двох загиблих людей, 18-отримали поранення, в тому числі двоє дітей.

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