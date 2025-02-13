Обвинувачений просив суд дозволити йому телефонні розмови з батьком та помістити його в одиночну камеру. Одне з прохань задовольнили.

Сьогодні, 13 лютого, у Львові відбулося чергове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, в ході якого обвинувачений В’ячеслав Зінченко подав два клопотання.

Згідно з трансляцією засідання, він попросив суд дозволити йому спілкуватися телефоном з батьком, який служить у ЗСУ, а також помістити його в одиночну камеру, оскільки, мовляв, співкамерники багато курять, що шкодить його здоров’ю.

Захисник хлопця Ігор Сулима назвав це катуванням, бо у маленькій камері пачками курять цигарки.

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Адвокат доньки Фаріон Наталія Романик виступила проти ухвалення цих клопотань, оскільки батько Зінченка раніше був допитаний у якості свідка. А щодо утримання обвинуваченого в одиночній камері, то, за її словами, умови повинні бути однакові для всіх.

Суд дозволив Зінченку спілкуватися телефоном з батьком, проте не підтримав переведення його в одиночну камеру.

Після цього прокурор Дмитро Петльований виголосив короткий виклад обвинувального акту. Він зазначив, що підсудний ретельно готувався до вбивства, зокрема, збирав конфіденційну інформацію, дані про місце роботи і проживання Фаріон, підходи і відходи від місця злочину, розташування камер відеоспостереження, підбирав засоби маскування, володів виготовленою або переробленою саморобним способом зброєю.

Крім того, прокурор додав, що мотивом вбивства стала національна нетерпимість. За словами представника обвинувачення, у Зінченка виникла особиста неприязнь до Фаріон через нібито дискримінацію українців, які спілкуються російською. Обвинувачений сказав, що не визнає себе винним.

Своєю чергою захисники Зінченка наголосили на відсутності жодних прямих доказів, що саме їхній підзахисний причетний до вбивства Фаріон, також немає доказів володіння ним незареєстрованою зброєю. Адвокат Юрій Немировський додав, що не розуміє, як обвинувачення доводитиме мотив вбивства, адже Зінченко ніколи не стикався з Фаріон, є україномовним і має футболку із зображенням "Бендери".

Наступне судове засідання заплановане на 26 лютого, в ході якого розглядатимуться письмові докази, а також допитуватимуть свідків.

Варто зазначити, що підсудному посилили охорону і на засідання у Шевченківському райсуді Львова він прибув у бронежилеті та шоломі. Відповідне клопотання адвокатів Зінченка ухвалив суд на минулому засіданні у січні. Донька Фаріон Софія Особа обурилась цьому.

"Стосовно того, що він переживає за чужі гроші (мова йде про позов проти Зінченка на відшкодування 15 млн грн моральної шкоди – УНІАН)… Він детально у своїх нотатках розписував своєму батькові, як зняти кошти з крипти. На цей жорстокий злочин він використав 20 тис. грн", - заявила Особа журналістам після завершення судового засідання.

Вбивство Ірини Фаріон – подробиці

19 липня 2024 року у Львові невідомий вистрілив у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон неподалік її дому і втік із місця події. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ) та взяли під варту. Хлопець не визнає себе винним.

Наприкінці грудня правоохоронці повідомили про завершення досудового розслідування та передачу обвинувального акту щодо Зінченка до суду. На підставі зібраних доказів дії підозрюваного перекваліфікували. Йому загрожує довічне ув'язнення. Зінченку інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

У січні адвокатка доньки Ірини Фаріон Наталія Романик підготувала цивільний позов проти Зінченка про відшкодування моральної шкоди на суму 15 мільйонів гривень.

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