Врятували хлопця поліцейські, яким зателефонувала стурбована зникненням мати.

16-річний хлопець вночі після сварки з дівчиною стрибнув з 30-метрового моста в річку Случ і вижив.

Читайте такожУ Дніпропетровській області хлопчик випав з 5 поверху, а його батько навіть не помітив зникнення сіна (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Сталося це в Житомирській області.

Врятували хлопця поліцейські, яким зателефонувала стурбована зникненням мати. З'ясувалося, що підліток натякав своїй дівчині, що може накласти на себе руки.

По коліно в снігу, вночі копи розшукали підлітка. Зараз він перебуває в реанімації. Лікарі діагностували у нього обмороження кінцівок, переохолодження і важку травму живота.

Мати хлопчика розповіла, що він нічого не пам'ятає про те, що трапилося. Лікарі переконані, що підлітку дуже пощастило.

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Автор: УНІАН