Заступник голови ГУ Нацполіції Андрій Крищенко відповів, чи застосовуватимуть правоохоронці вже дозволені Радою електрошокери на протестувальниках.
Про це він повідомив в інтерв’ю РБК Україна.
За його словами, використання такої зброї є «індивідуальною ситуацією».
«Є різні види спецзасобів, є ті, які призначені для розгону масових акцій, для натовпу, але тейзер (електрошокова зброя – УНІАН) – це індивідуальний засіб», – почав Крищенко.
Читайте такожПровідникам поїздів дозволять користуватись газовими балончиками - Криклій
Глава столичного Нацполу пояснив, що шокери можуть застосуватися у випадках, «коли є один чи два супротивники, є один чи два поліцейських, які роблять зауваження, а людина агресивно налаштована, і поліцейський може прийняти рішення застосувати цей засіб несмертельної дії».
Крищенко додав, що поліцейські «проходять підготовку» й навчені «надавати оцінку загрозам», і «вже тут чітко розуміти, який спецзасіб або вогнепальну зброю застосовувати».
До кого зможуть застосовувати електрошокери
- громадян, які вчинили адміністративне чи кримінальне правопорушення й чинять фізичний опір поліцейському;
- громадян, що вчинили тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагаються втекти;
- громадян, які чинять збройний опір і намагаються втекти від поліції;
- озброєних громадян, які погрожують відкриттям вогню або застосуванням інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема копа.
Що передбачає закон зараз
- Згідно з чинним законом, електрошокер можуть застосувати тільки у випадках відбиття нападу, зокрема на поліцію, а також для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю людей.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram