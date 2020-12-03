Крищенко додав, що поліцейські «проходять підготовку» й навчені «надавати оцінку загрозам.

Заступник голови ГУ Нацполіції Андрій Крищенко відповів, чи застосовуватимуть правоохоронці вже дозволені Радою електрошокери на протестувальниках.

Про це він повідомив в інтерв’ю РБК Україна.

За його словами, використання такої зброї є «індивідуальною ситуацією».

«Є різні види спецзасобів, є ті, які призначені для розгону масових акцій, для натовпу, але тейзер (електрошокова зброя – УНІАН) – це індивідуальний засіб», – почав Крищенко.

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Глава столичного Нацполу пояснив, що шокери можуть застосуватися у випадках, «коли є один чи два супротивники, є один чи два поліцейських, які роблять зауваження, а людина агресивно налаштована, і поліцейський може прийняти рішення застосувати цей засіб несмертельної дії».

Крищенко додав, що поліцейські «проходять підготовку» й навчені «надавати оцінку загрозам», і «вже тут чітко розуміти, який спецзасіб або вогнепальну зброю застосовувати».

До кого зможуть застосовувати електрошокери

громадян, які вчинили адміністративне чи кримінальне правопорушення й чинять фізичний опір поліцейському;

громадян, що вчинили тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагаються втекти;

громадян, які чинять збройний опір і намагаються втекти від поліції;

озброєних громадян, які погрожують відкриттям вогню або застосуванням інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема копа.

Що передбачає закон зараз

Згідно з чинним законом, електрошокер можуть застосувати тільки у випадках відбиття нападу, зокрема на поліцію, а також для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю людей.

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Автор: Яна Ставська