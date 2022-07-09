Однак незабаром агресивний чоловік вибачився за свій вчинок і отримав повістку.

В Одесі чоловік накинувся на продавця через українську мову. Він вимагав, щоб з ним говорили російською. Також чоловік заявив, що Одеса нібито "не Україна".

Продавець записав конфлікт з противником української мови на відео, незабаром воно з'явилося в Telegram-каналі "Думська".

Чоловік "наїхав" на працівника магазину через те, що той говорив з ним українською мовою. Продавець зазначив, що вони знаходяться в Україні і він не буде переходити на російську. Чоловік почав кричати, він ображав співробітника магазину і заявив, що нібито є військовим.

"Ти не в Україні, ти в Одесі", - кричав агресивний покупець.

Незабаром одеський активіст Дем'ян Ганул опублікував відео з чоловіком, на якому він вже не висловлювався проти української мови. Скандаліст просив вибачення і повідомив, що він отримав повістку і тепер захищатиме Україну.

Чоловік спробував перейти на українську мову і зазначив, що не має ніякого відношення до військових.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одеській області померла жінка, яка постраждала в результаті ракетного удару по Сергіївці.

Вас також можуть зацікавити новини: