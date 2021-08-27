Хлопчик у критичному стані.

Медики обласної дитячої лікарні Черкас рятують життя хлопчика 2014 року народження зі слідами тортур. У нього пошматоване обличчя й відірвана частина статевого органу.

Про це у Facebook повідомив депутат Черкаської обласної ради Олег Петренко.

Потерпілого без свідомості знайшли на території приватного подвір’я неподалік місцевого парку, де тамтешні мешканці часто гуляють з дітьми.

Петренко зазначив, що врятувати дитину "шансів мало" – вона у критичному стані.

Читайте такожУ Китаї загорівся хмарочос на 419 квартир (відео)Медики діагностували у хлопчика гематому головного мозку, відірвані губи й погризені тваринами вуха. Крім того, на тілі виявили сліди опіків від цигарок.

За попередньою інформацією, 7-річний хлопчик пролежав без свідомості кілька днів.

Петренко уточнив, що подвір’я, де знайшли постраждалого, мешкають "проблемні" дід та бабуся, у котрих ще не так давно вилучили 15 середньоазійських вівчарок (алабаїв). Після чого старі знову завели багато собак.

Інші деталі депутат не розкриває.

"У хлопчика відірвані вуха, немає нижньої губи, частини статевого органу. Потрібна операція, але не можемо її робити, тому що такий стан не дозволяє. Навіть транспортувати не можна. Усе розбалансовано: калій, натрій, білка – нуль. Батьки до дитини не приходили", - сказав у коментарі 18000 директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький

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Автор: Іван Бойко