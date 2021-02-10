Відсторонений від виконання обов'язків голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький і ще двоє суддів КСУ відмовляються звільняти орендовані приміщення в державному санаторії в Конча-Заспі.
Читайте такожТупицького позбавили права розпоряджатися печаткою КСУ, він передавши її своєму заступнику – екс-нардепЯк пише «Сьогодні», з ними розірвали договори через борги за комунальні послуги, псування державного майна та самовільне захоплення землі, але вони подають позови до районних судів і не бажають вивозити свої речі.
Котедж у парку «Конча-Заспа », де відпочивала ще радянська номенклатура, тепер став улюбленим місцем суддів КСУ
«Суддя Тупицький не платив п'ять місяців за користування і шість місяців - за комунальні послуги. Він продовжує блокувати наше рішення про звільнення цього будинку шляхом розміщення своїх особистих речей у цьому будинку. А через статус судді Конституційного Суду він це коментує як втручання в його особисте життя», - розповів директор парку відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами Олександр Гурин.
Зазначається, що сума заборгованості Тупицького склала трохи менше 80 тисяч гривень, при тому, що зарплата в рік – майже 5 мільйонів гривень. Борг він у підсумку недавно сплатив, але тільки після рішення про виселення.
Відсторонення Тупицького: що відомо
- 28 грудня голова КСУ Тупицький не з'явився на виклик до офісу генпрокурора, повідомлення про підозру у підкупі свідка та у завідомо неправдивих свідченнях свідка йому надіслали поштою.
- 29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді КСУ строком на 2 місяці. Після цього в КС заявили, що призначать спеціальне пленарне засідання з приводу відсторонення Тупицького.
- 30 грудня правовий департамент Секретаріату КС оприлюднив коментар, в якому заявляється про незаконність і неконституційність Указу президента про відсторонення Тупицького. Своєю чергою в Офісі президента заявили, що будь-які «заяви», розміщені на сайті Конституційного Суду і щодо яких суд не приймав рішень, є юридично нікчемними.
- 5 січня 2021 року судді КСУ провели збори, за підсумками яких зробили заяву про заклопотаність ситуацією у зв'язку з виданням президентом указу «про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України».
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