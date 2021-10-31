За словами чоловіка, будинку вже понад 100 років.

На вулиці Ярославів Вал у центрі Києва диггер Олексій Лафа (дослідник підземних об'єктів, - УНІАН.) перетворив свою чотирикімнатну квартиру на справжнє звалище.

Читайте такожУ Києві облаштували масштабне звалище з автопокришок біля житлових будинків: з'явилися фотоПро це на своєму YouTube-каналі розповів блогер Супер Сус. Олексій Довгий час відмовлявся від зйомки, але нарешті погодився, оскільки продає свою квартиру. Її вартість оцінили у 250 тисяч доларів.

Побачене в оселі вражає: все завалено коробками, сумками, інструментами, пакетами, брудним посудом. У квартирі - повна антисанітарія. Власник житла зізнається, що таргани тут - не рідкість.

Крім Олексія, тут живе його мама. Блогер показав і її кімнату, там трохи чистіше, ніж в інших кімнатах.

Раніше в Одесі служба у справах дітей забрала 9-річного сина у жінки, що перетворила квартиру на звалище. Дитину передали батькові.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Ольга Робейко