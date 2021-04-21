У лікарні Мечникова в Дніпрі медики врятували породіллю з коронавірусом, яка втратила два літри крові.
Про це у Facebook розповів головлікар лікарні Сергій Риженко.
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За його словами, 33-річній жінці залишився тиждень до пологів, проте вона захворіла важкою COVID-пневмонією. Захворювання загострилося кровотечею і довелося робити кесарів розтин.
"Десяток лікарів, акушерок і медсестер боролися за життя мами і дитини", - розповів медик. Крововтрата у породіллі склала близько двох літрів.
"Всю ніч возили еритроцити, плазму, кріопреципітат з банку крові. О 7:30 ранку операцію порятунку закінчили", - розповів Риженко.
За його словами, молода мама поки знаходиться в реанімації, дитина дихає.
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