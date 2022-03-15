Киян закликають бути пильними, адже невідомі вдаються до хитрощів.

У Києві підозрілі особи збирають паспортні дані людей. Мешканцям столиці дали поради, як вони можуть себе убезпечити, адже під час війни ворог може вдаватися до хитрощів й використовувати особисту інформацію людей на свою користь.

Про це повідомляється на сторінці КМДА у Telegram.

Киян закликають бути пильними. Не варто передавати паспортні та контактні дані підозрілим особам чи організаціям. Не потрібно вірити навіть тим людям, які нібито пропонують благодійну допомогу.

У столиці вже почали фіксувати випадки, коли підозрілі особи збирали паспортні та контактні дані осіб соціально незахищених категорій. Невідомі збирали особисту інформацію, обманюючи людей. Вони видавали себе за представників благодійних організацій.

"У випадках, коли підозрілі особи намагаються отримати ваші особисті та контактні дані, запитуйте статутну документацію благодійних організацій, які вони нібито представляють, а також повідомляйте про такі факти поліцію", - повідомили у КМДА.

Також наголошується, що працівники зі сфери соціального захисту населення не займаються збиранням особистої інформації осіб, які належать до соціально незахищених верств населення.

"У той же час, лише органи соцзахисту можуть уточнювати дані тих осіб, які вже під час війни опинилися у складних життєвих обставинах. Це робиться винятково, аби визначити відповідну категорію для надання допомоги", - додали в Адміністрації.

У КМДА також нагадали, що волонтерські та благодійні організації, які допомогають людям та співпрацюють з міськими установами, не збирають дані про людей. Усю інформацію, яка необхідна для їх роботи, надають органи соціального захисту.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві запроваджують комендантську годину майже на дві доби.

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