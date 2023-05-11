У військовій адміністрації наголосили, що кияни не мають права розслаблятися під час тривог, адже жодна ППО в світі не може гарантувати 100% безпеки.

Від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни у Києві пролунало 740 повітряних тривог. Вони загалом тривали 851 годину 38 хвилин.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. За словами начальника КМВА Сергія Попка, понад рік тому звуки перших сирен лякали киян.

"За цей рік багато чого змінилося. Ми дали відсіч ворогові, звільнили Київщину і столиця давно вже не в зоні бойових дій", - сказав він.

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Зазначається, що було максимально посилено і удосконалено протиповітряну оборону. "Настільки, що наша ППО вже збиває аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Це крім десятків крилатих ракет і численних баражуючих боєприпасів "Shahed". Ніколи в історії, жодна країна світу не стикалася з такою навалою ракет різного типу. Якщо ж вдається збивати 90% і більше, це безумовно можна вважати перемогою у протиповітряному бою", - повідомляє Попко.

При цьому він додає, що вже понад 2 місяці захисники київського неба працюють бездоганно - жодна ракета чи дрон не долетіли до своєї цілі.

Начальник КМВА підкреслив, що кияни не мають права розслаблятися, бо повітряні тривоги лунають лише у випадку, коли загрожує реальна небезпека.

"Тому, як би кому не хотілося - ще трошки поспати, закінчити робочі справи, допити каву в кав’ярні чи доїсти сніданок - ви мусите йти до найближчого укриття", - наголошує Попко й пояснює, що жодна протиповітряна оборона в світі не може завжди гарантувати 100% безпеки.

У КМВА також наголосили на неприпустимості знімати відео та викладати в соцмережі роботу ППО, адже це допомогає ворогові. "На відміну від країни-терориста нас не 140 мільйонів. Ми не "насєлєніє"", - зазначає Попко.

Війна в України - зупинка транспорту в Києві під час тривог

Як повідомляв УНІАН, влітку минулого року влада столиці ухвалила рішення про заборону громадському транспорту перевозити пасажирів під час повітряних тривог, нібито задля їхньої безпеки. На практиці ж людей не возить лише комунальне підприємство "Київпастранс", а приватні столичні перевізники продовжують роботу. Також продовжують перевозити людей метро, але лише на підземних ділянках, і підпорядкована "Укрзалізниці" міська електричка.

21 квітня цього року директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук сказав на брифінгу, що 80% зупинок у Києві мають поряд хоча б підземні переходи, щоб їх використовувати в якості укриття. За його словами, також Департамент транспорту КМДА отримав вказівку про підготовку QR-кодів на зупинках, щоб з телефону можна було зчитати інформацію про розташування найближчих захисних споруд.

Окрім цього Ткачук повідомив, що з патрульною поліцією Києва була розмова про те, що приватні перевізники не виконують рішення Ради оборони міста щодо зупинки транспорту під час повітряної тривоги, щоб дати можливість людям пройти до укриттів. Він наголосив, що під час повітряної тривоги в Києві поліція має зупиняти в тому числі й приватних перевізників.

Натомість в Управлінні патрульної поліції Києва у відповіді на запит активіста Олександра Гречка зазначили, що Кодекс України про Адміністративні правопорушення не містить норм, відповідно до яких патрульна поліція має право притягувати водіїв перевізників до відповідальності за перевезення пасажирів під час сигналу "Повітряна тривога".

Тим часом, мешканці Києва підтримали вже кілька петицій з вимогою відновити роботу громадського транспорту під час повітряних тривог, утім, вони були або вже відхилені, або все ще перебувають на розгляді.

Наразі віддалені від зони бойових дій Київ, Хмельницький та Івано-Франківськ залишаються єдиними містами, де продовжують зупиняти громадський транспорт під час тривог. Натомість у прифронтових Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві й інших транспорт продовжує курсувати.

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