Чоловік визнав свою провину.

Галицький районний суд Львова оштрафував батька школяра, який публікував у соцмережі меми на вчителів. Вони розцінили це як булінг.

Про це пише Zaxid.net.

У липні 2020 року 15-річний учень львівської школи №10 імені святої Марії Магдалини, де навчання ведеться польською мовою, створив сторінку в Instagram. Там він публікував меми на фотографії своїх вчителів.

Вчителі дізналися про це і звернулися в поліцію. Вони написали заяву про булінг.

Читайте такожЗеленський нагородив 12-річну дівчинку, яка врятувала чотирьох дітей від повені на ЗакарпаттіВ ході судового засідання батько підлітка Мар'ян К. свою провину визнав повністю та попросив суворо його не карати.

Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП та оштрафував його на 850 гривень.

Також чоловік має заплатити 420 гривень судового збору.

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Автор: Людмила Жерновська