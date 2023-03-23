У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що останнім часом спостерігається експлуатація цієї тематики в комерційних цілях.

У Верховній Раді пропонують обмежити використання патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі.

Проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження використання патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі" (№9128) опубліковано на сайті парламенту.

Законопроектом пропонується встановити, що не можуть одержати правову охорону та не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, що повністю чи частково відтворюють назви подій, пов'язаних зі здійсненням заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування російської збройної агресії.

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Це й позначення, що відтворюють назви населених пунктів та місцевостей, постраждалих унаслідок російської збройної агресії, а також місць (населених пунктів чи їхніх частин), що є загальновизнаними символами стійкості та героїзму українського народу. Виключенням тут є випадки використання таких назв в адресах, а також реклама торговельних марок, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року.

Також йдеться про позначення, що містять згадування бойових дій та військових операцій; відтворюють найменування виробників, назв типів і видів озброєння, військової і спеціальної техніки; відтворюють назви родів військ, військових підрозділів Збройних сил України, інших військових формувань (підрозділів); відтворюють привітання, які визначені законодавством як офіційні для ЗСУ та інших військових формувань.

Крім того, законопроектом пропонується заборонити розповсюджувати рекламу товарів, робіт і послуг з використанням таких назв, згадувань, найменувань та привітань.

Водночас ці обмеження не поширюються на рекламу кіно-, відео- та видавничої продукції, присвяченої висвітленню подій, пов'язаних зі здійсненням заходів з нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування російської збройної агресії.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що останнім часом спостерігається експлуатація цієї тематики в комерційних цілях.

"Ідеться не лише про те, що мотивуючий патріотичний контент "копіюється" у сферу роздрібних продажів. Прикро, що в маркетингових комунікаціях виробники споживчих товарів та послуг вдаються до недоречного використання трагічних подій війни, назв постраждалих міст, патріотичних закликів і військових вітань", - нарікають автори законопроекту.

Вони пояснюють, що йдеться про реєстрацію торговельних марок алкогольних напоїв, продуктів харчування, інших товарів, назви акцій для клієнтів, слогани реклами, які застосовують чи обігрують воєнну тематику у "необережний, а подеколи і просто у неприпустимий спосіб".

"На жаль, у таких випадках професійна етика часто не спрацьовує, аби виставити необхідні бар'єри під час прийняття рішень про назви товарів чи запуск рекламних кампаній, знижок, акцій з використанням понять, подій і назв, які мають трагічну конотацію або вимагають особливої шани", - йдеться в пояснювальній записці.

Використання патріотичної символіки - недоречні випадки

Підприємці вигадали назвати сухарики "Збройні сухарі України", знецінюючи українських захисників. Для назв насіння також вирішили також використати тему війни. Наприклад, редиска "Азовсталь" та кабачок "Привид Києва". Хайпують на темі патріотизму й кабінети лазерної епіляції, які пропонують "зміцнити армію зробивши лазерну епіляцію". Ці теми патріотизму стали використовувати де завгодно, наприклад на етикетці лаваша.

Нагадаємо, на полицях російських супермаркетів з'явилося в'ялене м'ясо під назвою"Вагнер". М'ясо "Вагнер" продають в чорних зіп-пакетах. "Боги російського маркетингу" на етикетці зображували корову, свиню, індичку і курку.