Ініціатором перейменування вулиці став забудовник.

У селі Струмівка Волинської області одну із вулиць офіційно перейменували на честь французької модельєрки Коко Шанель. Це рішення підтримали депутати сільської ради.

Про це повідомляє "Суспільне".

Ініціатором перейменування вулиці на честь Коко Шанель став представник забудовника, який зводить у селі великий житловий комплекс.

Читайте такожУ Херсоні відмовилися перейменувати вулицю МосковськуЗазначається, що у роботах з благоустрою території брали участь французькі будівельники.Саме вони попросили забудовника посприяти тому, щоб комплекс якимось чином був пов'язаний із Францією. Сільський голова наголосив, що клопоти про заміну табличок зі старою назвою вулиці поклав на себе забудовник.

Коко Шанель – відома на увесь світ французька модельєрка, засновниця модного дому Chanel. Фахівці називають її однією з найбільш впливових персон у світі фешн. Жінка значно вплинула на європейську моду XX століття та стала єдиною людиною зі світу моди, кого журнал Time вніс до списку 100 найвпливовіших людей ХХ століття.

Як повідомляв УНІАН, в Анкарі перейменують вулицю, де розміщується посольство України, на честь видатного мовознавця і поліглота Агатангела Кримського.

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