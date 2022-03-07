Біженців, особливо молодь та жінок з дітьми, закликають бути уважними та дотримуватися простих правил під час евакуації за кордон.

Міжнародний Координаційний Штаб Допомоги Українцям, одним з напрямків діяльності є допомога при тимчасовій евакуації українців, в тому числі за кордон, зафіксував деякі випадки коли наші біженці ледь не попали в ситуаціі, пов’язані з торгівлею людьми.

І закликає всіх біженців, особливо молодь та жінок з дітьми, бути уважними та дотримуватися простих правил:

Тримайте при собі паспорт. Показуйте його лише прикордонникам під час проходження контролю. Бажано зберігати його не просто в сумці, а десь близько до тіла.

Якщо є можливість – фотографуйте свій паспорт і надішліть фото людям, яким ви довіряєте.

Не сідайте в машину наодинці.

За можливості знайдіть інформацію, хто здійснюватиме перевезення. Сфотографуйте машину, її номер, за можливості – документи тих осіб, які організовують перевезення.

Домовтеся про певне кодове слово, знак або сигнал, що буде означати небезпеку та потребу в допомозі.

За найменших підозр повідомляйте в служби та/або організації: поліцію, прикордонникам, волонтерам, працівникам гуманітарних місій тощо.

У разі, якщо Ви не змогли уникнути такої ситуаціі, рекомендуємо телефонувати на гарячі лінії щодо запобігання торгівлі людьми:

Польща Helpline – +48 22 628 99 99

Чехія +420 222 721 810, +420 222 717 171, 8 000 777 77

Болгарія 0800 186 76

Словаччина (гаряча лінія для громадян України) +421 918 366 968

Молдова 0 800 77777 (дзвінки з Молдови), +373 22 23 33 09 (дзвінки з-за кордону).

Громадська організація La Strada Ukraine

Організація працює у декількох напрямках, один із них – протидія торгівлі людьми.

116 123 –національна гаряча лінія із попередження домашнього насильства, торгівлі людьми, гендерної дискримінації. За консультаціями, психологічною та правовою підтримкою також можна звертатися через Messenger, Telegram.

Більш детально за посиланням: https://dopomoha.org.ua/torgivlya-lyudmy-yak-ne-potrapyty-v-pastku/

Інформаційна служба МКШДУ

www.dopomoga.org.ua

Телефон гарячої лінії 380973183479