На відео чоловіки у військовій формі намагалися силою затягнути одесита до військкомату.

В мережі набуло розголосу відео, на якому працівники військкомату жорстоко побили чоловіка, намагаючись силою притягнути його до органу в рамках мобілізації.

Зранку анонімні Telegram-канали опублікували відео, на якому чоловіки у військовій формі намагаються тягнути за ноги та підняти потенційного мобілізованого. Він щосили намагається від них відбитися. Кажуть, що інцидент стався в Одесі.

Подія набула настільки гучного резонансу, що на неї відреагувала пресс-служба ОК "Південь". Там відзначили, що вже проводять відповідне розслідування за фактом перевищення повноважень працівниками військкомату.

Відео дня

"Некоректна поведінка військовослужбовців засуджена командуванням. Керівники обласного і районного ТЦК та СП притягнуті до дисциплінарної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Як пізніше підтвердила "Українській правді" речниця відомства Наталія Гуменюк, скандальний випадок дійсно стався в Одесі.

Зростання темпів мобілізації в Україні

Наразі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну в нашій країні офіційно оголошена загальна мобілізація. Як заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач, забрати до армії можуть навіть військовозобов'язаних українців, яких визнали обмежено придатними до служби.

Нещодавно темпи мобілізації в Україні значно зросли, українці стали повідомляти про масову роздачу повісток до армії.

За словами капітана 103 бригади територіальної оборони Олександра Ганущина, це пов'язано з нагальною потребою ЗСУ поповнити свої втрати в боях з росіянами.

Вас також можуть зацікавити новини: