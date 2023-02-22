Внаслідок демонтажу аеродромних плит та місць стоянки авіаційної техніки аеродром став непридатним для зльоту та посадки військових літаків.

Виконувачу обов’язків директора Державного навчально-виробничого закладу авіаційного профілю "Запорізький центр льотної підготовки імені маршала авіації О.І. Покришкіна" повідомлено про підозру через незаконний демонтаж аеродрому.

Як поінформували в Офісі генерального прокурора, держслужбовця підозрюють у розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

За даними слідства, директор центру, залучивши осіб зі спеціалізованою технікою, здійснив незаконний демонтаж 398 аеродромних плит "ПАГ-14", які були в конструкціях руліжних доріжок. Також демонтовано місця стоянки авіаційної техніки аеродрому.

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"У подальшому демонтовані аеродромні плити реалізувалися зацікавленим особам. Отриманими коштами підозрюваний розпорядився на власний розсуд. Таким чином здійснено розтрату державного майна на загальну суму майже 3 млн грн", - зазначають в ОГП.

У відомстві наголосили, що внаслідок таких дій керівника державного підприємства аеродром неможливо використовувати за призначенням – для зльоту та посадки літаків Повітряних сил Збройних сил України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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