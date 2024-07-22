Поховають мовознавицю на Личаківському цвинтарі.

У Львові проходить церемонія поховання мовознавиці, екснардепки Ірини Фаріон, яку застрелили 19 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, чин похорону розпочався у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

На церемонію прийшли тисячі львів’ян. Площа навпроти храму та навколишні вулиці вщент забиті людьми. Серед присутніх – колеги, друзі, знайомі, студенти Фаріон та небайдужі містяни. Люди несуть квіти, вінки.

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Присутні також військові легіону "Свобода". Окрім того, на похорон прийшов голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Після церковної церемонії, труну з тілом Фаріон повезуть на Личаківське кладовище. Для цього по ходу транспортної процесії перекриватимуть вулиці.

Поховають Фаріон на центральній алеї, неподалік могили композитора Володимира Івасюка.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

Увечері 19 липня невідомий вистрілив у голову 60-річній професорці "Львівської політехніки", мовознавиці, екснардепки Ірини Фаріон.

Замах стався неподалік її будинку. Нападнику вдалося втекти, а жінку госпіталізували у критичному стані. За даними лікарів, вона перебувала у глибокій мозковій комі. За кілька годин медики повідомили про смерть Фаріон.

Замах на неї розслідується як умисне вбивство. Серед основних версій – її громадська діяльність та особиста неприязнь злочинця. Також у злочині не відкидають "російський слід".

Правоохоронці продовжують розшук нападника. Нацполіція оприлюднила фото й прикмети підозрюваного у вбивстві: йому на вигляд близько 20 років, має зріст 170-180 см та худорляву статуру.

21 червня у Львові пройшла панахида за Фаріон. До храму прийшли тисячі людей.

Як відомо, колишня народна депутатка виступала за викорінення російської мови серед українців. Вона відома багатьма скандальними заявами. Зокрема, торік Фаріон сказала, що не може назвати українцями військових, які не спілкуються українською.

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