Це вже сьома Школа Супергероїв в Україні. Нову, вже другу школу для маленьких пацієнтів Дніпропетровщини, відкрили у фтизіатричній лікарні. У листопаді в онко відділенні обласної дитячої клінічної лікарні запрацювала перша в регіоні Школа Супергероїв.

Новий освітній простір ведуча каналу 1+1, кураторка Школи Супергероїв та соціального освітнього проєкту Право на Освіту Наталія Мосейчук і засновниця Школи Супергероїв Євгенія Смірнова відкрили з Києва в режимі онлайн. До школи у КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об'єднання «Фтизіатрія» завітав ініціатор проєкту на Дніпропетровщині, губернатор Олександр Бондаренко.

Тепер у двох класах школи планують проводити по 3-4 уроки на день для дітей, які вимушені тривалий час знаходитися на лікуванні серйозних захворювань в умовах стаціонару. Школярі та дошкільнята навчатимуться у сучасних просторах, облаштованих новими партами та меблями, ноутбуками, інтерактивними дошками, книжками та підручниками. Є постійний доступ до мережі Інтернет. Школа Супергероїв у фтизіатрії дозволяє одночасно залучити 30 дітей до навчального процесу з інноваційними технологіями. Як проходять уроки вдалося побачити просто під час відкриття: для учнів початкових класів проводили урок мрій, де маленькі пацієнти вчилися мріяти без меж і втілювати мрії в реальність.

“Дуже сподіваємось, що наступного року буде більше можливостей і людей, які захочуть нас підтримати. Це має бути постійна робота. Школа Супергероїв — це винятково про дітей і надію в серці. Вони, як ніхто інший, потребують зв’язку з реальністю. А лікарі і вчителі створюють цей ланцюжок між хворіючими дітьми і реальним світом, в який їм обов’язково треба буде повернутись. Дуже сподіваюся, що нас побачать держорганізації інших міст та невдовзі відкриються нові Школи Супрегероїв. Для мене кожне таке відкриття — це свято, яке завжди пам’ятаю і відмічаю особливою датою на календарі”, — сказала Наталія Мосейчук.

У листопаді першу Школу Супергероїв у Дніпрі облаштували для понад 500 маленьких пацієнтів онкологічного та онкогематологічного відділень Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні. Школа оснащена мультимедійною дошкою, магнітно-маркерною стіною і планшетами з новими освітніми програмами. Дітям викладають педагоги із сусідньої школи.

“Школа Супергероїв потрібна дітям для швидкого одужання і, щоб з поверненням до себе в звичайну школу вони почувалися впевненими, не потерпали від булінгу з боку однокласників. Дуже важливо, щоб їм було комфортно, а їхнє життя не зупинялося. Бо ж іноді лікарня на певний період може поставити життя на паузу. Та це не значить, що це назавжди”,— сказала Євгенія Смірнова.

Вже на початку 2021 області на Дніпропетровщині планують відкрити вже третю Школу Супергероїв у Криворізькому протитуберкульозному диспансері.

У вересні, команді Школи Супергероїв та Наталії Мосейчук вдалося неможливе в умовах боротьби з коронавірусом - запустити в роботу освітній простір у відділені онкогематології Херсонської обласної дитячої клінічної лікарні.

Нагадаємо, що Школи Супергероїв також працюють у національній лікарні Охматдит у столиці, в Житомирі, також відкрито школи при львівських лікарнях та в Опіковому центрі в Києві. Всього - 7 осередків освіти в лікарнях України.

Законом України «Про повну загальну середню освіту», ухваленому в 2020 році, захищено право дітей вчитися в лікарні.

Проект Право на освіту отримав відзнаку ООН у 2018 році - Partnership for Sustainability Award

Фото: пресс-служба Дніпропетровської ОДА

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Автор: УНІАН