Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк повідомив, що в Україні досить поширено підроблення паспортів чи актів цивільного стану, оскільки це дає можливість заволодіти чужим майном, фінансами, ухилятися від майнової відповідальності за вчинення правопорушення, незаконно перетинати кордон.

Верховна Рада планує посилити відповідальність за викрадення чи підроблення документів, що посвідчують особу, та свідоцтв про держреєстрацію актів цивільного стану.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, за проект закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких документів» (№ 3946) в першому читанні проголосували 264 народних депутата.

На засіданні парламенту голова Державної міграційної служби Максим Соколюк зазначив, що цим законопроектом дається «чітке визначення предмету злочину та посилення кримінальної відповідальності за виготовлення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи».

За його словами, в Україні досить поширено підроблення паспортів чи актів цивільного стану, оскільки це дає можливість заволодіти чужим майном, фінансами, ухилятися від майнової відповідальності за вчинення правопорушення, незаконно перетинати кордон.

«Підроблення документів набуло такого широкого розмаху, що працюють навіть віртуальні магазини та лабораторії з підроблення», - повідомив Соколюк.

За його словами, покарання за такі злочини на сьогодні дуже незначне - 850 грн штрафу.

Даним законопроектом передбачено Кримінальний кодекс доповнити новою статтею 358-1, згідно з якою викрадення, привласнення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, або свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також умисне незаконне заволодіння ними в будь-який інший спосіб, карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

Крім того, використання завідомо підроблених документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, або свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років.

Також цією статтею пропонується передбачити покарання за підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, або свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також за придбання, збут або іншу передачу таких підроблених документів у вигляді арешту на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

Якщо всі ці дії вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, то вони караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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Автор: Надя Пришляк